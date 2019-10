Picchiano passanti, denunciati ragazzini

(ANSA) - FOGGIA, 14 OTT - Sono stati identificati alcuni degli aggressori, tutti minorenni, che negli ultimi giorni a Foggia stanno prendendo di mira i passanti, colpendoli con calci e pugni. I poliziotti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori due ragazzi di 14 e 15 anni, che il 6 ottobre hanno aggredito un 63enne foggiano in via Loffredo, strattonandolo fino a farlo cadere: nell'impatto con il suolo l'uomo ha riportato la frattura dell'omero.

Identificato anche l'11enne che sabato scorso, 12 ottobre, insieme con alcuni coetanei ha aggredito in pieno centro un ragazzo di 15 anni colpendolo con pugni al viso. Il ragazzino è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Proseguono le indagini sull'aggressione subita da un uomo di 50 anni da una quindicina di adolescenti, sabato sera in via degli Scopari. La polizia sta analizzando i filmati delle le camere di sicurezza della zona.