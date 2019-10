Moto contro scooter, muore 17enne

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 14 OTT - Uno studente di 17 anni è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto tra il suo scooter, uno Scarabeo Aprilia, e una Harley Davidson, su cui stava viaggiando una coppia, la scorsa notte a Campocavallo di Osimo. Il sostituto procuratore Rosario Lioniello ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, dato che il conducente della moto, una Harley Davidson, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,08. Lo scontro è avvenuto ad un incrocio, tra via Jesi e via Bachelet. Il 17enne è stato sbalzato via dal sellino ed è volato a terra. E' stato soccorso dal 118, ma è morto poco dopo nell'ospedale di Osimo. Illeso il motociclista, un 42enne, mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo non grave. Indaga la polizia stradale. Stando alle prime ricostruzioni la Harley Davidson non si sarebbe fermata ad uno stop.