Migranti: 74 soccorsi da Ocean Viking. Lamorgese: "L'Ue non ci lasci soli"

La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso 74 migranti - tra di loro sei minori - che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. "Esausti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti in condizioni stabili", fa sapere Msf in un tweet.



Lamorgese, l'Ue non ci lasci soli - La crisi siriana va affrontata con una risposta forte da parte Ue, di fronte all'intensificarsi dei flussi migratori non vanno lasciati soli i paesi più esposti, ma va promosso un approccio europeo solidale. Intervista in apertura di prima pagina del Corriere con la ministra dell' Interno Luciana Lamorgese, che evidenzia la necessità di superare gli squilibri nella ripartizione dei migranti, con procedure di ricollocazione automatiche, proseguire nel sostegno alla stabilizzazione della Libia e avviare un confronto con le Ong, partendo dal codice di condotta già sottoscritto al Viminale.