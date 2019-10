Cucchi: anche Raggi a maratona Memorial

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - E' proseguito anche oggi il Memorial per Stefano Cucchi, a dieci anni dalla sua morte. Dopo l'evento di ieri all'Angelo Mai, alla presenza della sorella Ilaria e della sindaca Virginia Raggi, si è svolta la corsa "Umanità in marcia" al parco di Torre del Fiscale. "Sono qui . ha detto Raggi - per esprimere, in primo luogo, la mia vicinanza e il mio sostegno a Ilaria e a tutta la famiglia Cucchi. Sono loro i veri protagonisti di questa battaglia decennale. Sono loro che hanno combattuto senza mai indietreggiare, con il supporto dell'avvocato Anselmo, affinché venisse a galla la verità sulla terribile morte di Stefano". "Oggi mi sono iscritta all'associazione Stefano Cucchi, ho fatto la tessera - ha poi annunciato la sindaca - sono entrata a far parte di questa grande famiglia. Il mio ringraziamento più grande va ad Ilaria Cucchi, una ragazza che non ha mai mollato anche quando tutti le 'consigliavano', mi permetto di usare questo termine, il contrario".