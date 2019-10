Eataly, pizza per Gaslini 'buona 2 volte

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Ufficializzata la collaborazione di Eataly con l'Istituto Giannina Gaslini con l'iniziativa di raccolta fondi 'Una pizza buona 2 volte' legata al piatto-icona della cucina italiana. "Siamo entusiasti di supportare una realtà così importante per Genova e un centro d'eccellenza per la cura e l'assistenza dei bambini riconosciuto a livello mondiale - ha detto l'ad di Eataly Francesco Farinetti - Abbiamo molte idee che ci piacerebbe sviluppare insieme al Gaslini e siamo partiti dalla pizza perché è un piatto amato da tutti".

Questo accordo, ha aggiunto il direttore generale del Gaslini Paolo Petralia "dimostra che unire le forze moltiplica il valore dei risultati: mettere insieme eccellenze in campi diversi come la pediatria e il food produce salute. I fondi raccolti con questa prima iniziativa ci aiuteranno a potenziare il nostro Centro Nutrizionale, diretto dal dottor Paolo Fiore".