3.500 tnl rifiuti speciali nel varesotto

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Tremilacinquecento tonnellate di rifiuti speciali sono stati scoperti a Origgio (Varese) dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano, in collaborazione con i militari della Compagnia di Saronno (Varese).

I rifiuti irregolarmente stoccati erano in uno stabilimento industriale, ed erano costituiti in gran parte da imballaggi misti, materiali inerti e pneumatici fuori uso. L'azienda, seppur formalmente operante nel campo del trattamento dei rifiuti, a seguito di una trasformazione societaria non era in possesso di autorizzazioni e, pertanto, al termine degli accertamenti, è stato sequestrato l'intero impianto (di circa 22.800 metri quadrati) con 8 mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, per un valore complessivo che si aggira attorno ai 2 milioni di euro. Due legali responsabili delle società coinvolte sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti.