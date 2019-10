Topi danneggiano organo, cena per fondi

(ANSA) - PALERMO, 10 OTT - I topi hanno danneggiato il monumentale organo dell'Abbazia di San Martino delle Scale, frazione montana di Monreale in provincia di Palermo. E ora lo strumento musicale che accompagna il canto durante le liturgie, rischia di non suonare più come una volta. Ecco perché è stata organizzata una raccolta fondi attraverso una cena all'interno del refettorio dei monaci e una visita guidata nel monastero: due eventi che si terranno il 4 novembre a partire dalle ore 19.

Obiettivo è quello di tentare di reperire la somma necessaria per un intervento straordinario di manutenzione che richiede 10 mila euro. L'Abbazia è di proprietà del Fec, il fondo edifici di culto del ministero dell'interno. "La giornata speciale che abbiamo ideato - spiega l'abate Vittorio Rizzone - da un lato coniuga la possibilità che offre l'abbazia di poter visitare questi luoghi e di cenare nello storico refettorio e dall'altra di poter godere delle specialità enogastronomiche del territorio".