Surfista disperso nel Nord Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 10 OTT - Un surfista è disperso nel tratto di mare tra l'Argentiera e Capo Caccia, nel Nord Sardegna.

L'uomo si è tuffato in acqua con la tavola da surf questa mattina nella spiaggia di Porto Ferro, nel litorale del Comune di Sassari e non è più rientrato a riva. Sono scattate le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco, una motovedetta della Guardia costiera e un elicottero, ma per ora del surfista non c'è traccia.