Sparatoria questura:a Bologna fiaccolata

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - "Siamo tutti profondamente addolorati per quanto è accaduto. Come sapete, le esequie non sono ancora state celebrate, quindi la commozione è sempre molto forte". Così il questore di Bologna Gianfranco Bernabei ha ricordato i due agenti uccisi in Questura a Trieste. Anche lui si è unito alla fiaccolata organizzata dai sindacati della Polizia di stato in Piazza Galilei per rendere omaggio alla memoria dei colleghi Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. "Questa sera anche i sindacati - ha aggiunto il questore - vogliono testimoniare la partecipazione a questa tragedia che ha colpito tutta la polizia di Stato. La tragedia è scaturita, ma le indagini lo dimostreranno, da una serie di fatalità che hanno determinato questo epilogo imprevedibile che ci ha addolorato". Dopo un raccoglimento, a cui ha partecipato tra gli altri anche il sostituto procuratore generale Valter Giovannini, è stata deposta una corona in Questura ed é seguita una fiaccolata, dove sono stati usati come luci i flash dei cellulari.