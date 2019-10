Rapine in banca a Milano, 5 arresti

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone accusate di aver rapinato due banche nel capoluogo lombardo tra marzo e maggio 2018. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Napoli in collaborazione con i colleghi della Mobile partenopea.