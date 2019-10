Lapo Elkann, no istituzioni a Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 10 OTT - "Sono a favore delle Ong che danno aiuto alle persone in mare, la realtà è che ce n'è bisogno.

Trovo inoltre abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ". Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laos e la Croce Rossa siciliana. "Non mi piace la parola migranti - ha aggiunto - mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani".

Le dichiarazioni di Elkann sono state definite "stupefacenti" dal leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.