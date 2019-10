Colle S. Bernardo chiude il 14 ottobre

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - In previsione delle nevicate invernali il colle del Gran San Bernardo (2.450 metri), che collega l'Italia con la Svizzera, sarà chiuso al traffico a partire da lunedì prossimo 14 ottobre per l'intera stagione. Lo ha comunicato l'Anas. La riapertura del collegamento è prevista per giugno 2020.