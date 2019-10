Camion si ribalta, autista ferito

(ANSA) - NUORO, 10 OTT - Incidente sul lavoro in una cava del cementificio "Buzzi Unicem" nella zona industriale di Siniscola (Nuoro). Un camion si è ribaltato, per cause non ancora accertate, e il conducente è rimasto ferito, in maniera non grave. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Olbia. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 mentre il mezzo pesante era impegnato in alcune manovre.

Probabilmente a causa del peso del carico e del terreno dissestato, l'automezzo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siniscola che stanno effettuando i rilievi per stabilire cosa sia avvenuto.