Copasir, fonti parlamentari: dubbi sulla nomina di Volpi

'Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perché il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra Paesi alleati'. Così fonti del Quirinale al 'Messaggero.it' su una presunta informativa che da Palazzo Chigi sarebbe avvenuta sulle richieste dell'amministrazione Trump al governo italiano. Il quotidiano romano ha oggi scritto un articolo dal titolo: "Palazzo Chigi: il Quirinale informato delle richieste Usa".

Intanto al Copasir ieri in serata trovato nell'opposizione - dopo un incontro tra i segretari di Lega e Fdi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e l'ok di Silvio Berlusconi - l'accordo sul nome del presidente. Sarà l'ex sottosegretario alla Difesa, Volpi.

Oggi la riunione per il voto, a scrutinio segreto. Per essere eletto è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno la ottiene, ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti. In caso di parità, eletto il più anziano di età. Una volta in carica presidente, vice e segretario, l'organismo deciderà il calendario dei lavori, dove troverà posto l'audizione di Conte e dei responsabili dei servizi.