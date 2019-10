Omicidio prostituta, 24 anni a Concas

(ANSA) - MODENA, 9 OTT - Pasquale Concas, 51enne originario di Osilo (Sardegna), e residente a Modena, è stato condannato in tribunale a Modena a 24 anni, con il rito abbreviato, per l'omicidio di Arietta Mata, prostituta ungherese di 24 anni, trovata morta nel gennaio 2018 lungo il tratto ferroviario di Gaggio, in provincia di Modena. La condanna di primo grado a carico dell'uomo, pronunciata stamattina dal giudice Andrea Romito, è per omicidio volontario e rapina. Il pubblico ministero Katia Marino aveva chiesto 26 anni.

Concas ha già scontato una condanna per l'omicidio di Loredana Gottardi, donna uccisa a Olbia negli anni Novanta.

Sempre a Modena è indagato per la morte dell'avvocato Elena Morandi, trovata morta nella sua abitazione a seguito di un incendio a fine settembre del 2017.

"Ovviamente dobbiamo leggere le motivazioni - spiegano gli avvocati di Concas, Roberto Ricco e Marco Pellegrini - per capire il percorso fatto dal giudice per arrivare alla condanna".