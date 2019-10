Devriendt a capo Finanza Unicredit

Wouter Devriendt è il nuovo responsabile della funzione Finanza e Controllo di Unicredit. Devriendt arriva da Dexia e riporterà direttamente al Ceo del gruppo, Jean Pierre Mustier. Devriendt ha conseguito un MBA presso la Rotterdam School of Management (1992) e un master in economia applicata presso l'Università Cattolica di Lovanio (KU Leuven) in Belgio (1989).

Ha una vasta esperienza nel settore finanziario, dallo sviluppo del business alla trasformazione organizzativa, uniti a un percorso professionale globale, un'efficace gestione degli stakeholders e un ampio network tra gli interlocutori degli organismi regolatori, bancari e di sorveglianza. Tra il 1993 e il 2011 ha maturato una vasta esperienza internazionale con ABN AMRO (Amsterdam, Londra, Praga, Houston, Ecuador e Sydney) e Fortis (Bruxelles e Amsterdam).

Dal 2011 al 2016 è stato consigliere indipendente della Belgian Federal Holding and Investment Company, dove è stato responsabile della gestione degli investimenti dello Stato belga nel settore finanziario. Dal 2012 al 2016, Wouter è stato membro del cda di Belfius e dal 2013 al 2016 è stato anche Presidente del Consiglio di amministrazione di Amsterdam Trade Bank. Dal 2014 al 2016 è stato membro del Consiglio Generale del Fondo di stabilità finanziaria ellenica che mira a contribuire alla stabilità del sistema bancario greco. Da maggio 2016 è amministratore delegato di Dexia (Bruxelles) e di Dexia Crédit Local (Parigi).