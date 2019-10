Rogo di auto, non esclusa pista dolosa

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 8 OTT - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto nella notte dieci autovetture parcheggiate sul piazzale di una concessionaria automobilistica che svolge anche attività di noleggio.

La struttura commerciale interessata dal rogo è ubicata sul viale del Lavoro, in una zona centralissima della città. Sul luogo dell'incendio, che è scoppiato intorno alle 3, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza i luoghi.

Sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della compagnia di Castrovillari che non escludono alcuna pista, nemmeno quella dolosa.