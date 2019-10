Allarme a Roma, boa in cantina palazzo

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Un boa nel seminterrato di un palazzo alla periferia di Roma. Questo si sono trovati davanti gli uomini della Polizia municipale che hanno dovuto recuperare il serpente di due metri. Il Reparto Tutela Ambiente dei vigili era dovuto intervenire in uno stabile di Casal Bernocchi, per verificare la presenza di un rettile segnalata all'interno di uno stabile. Il serpente, di circa 2 metri, è stato rinvenuto dagli agenti presso un'area comune nel seminterrato di un palazzo. Aiutati da personale specializzato della ASL di zona, gli operanti sono riusciti a recuperare e mettere in sicurezza l'animale provvedendo al suo trasferimento presso una struttura veterinaria adeguata . Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del rettile, facente parte dei generi protetti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.