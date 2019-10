Tromba d'aria in Calabria, danni

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 7 OTT - Una tromba d'aria si è abbattuta nella tarda mattinata a Pizzo. Il fenomeno atnmosferico ha colpito, in particolare gli edifici che ospitano la sede municipale e un istituto scolastico.

Non si segnalano problemi per le persone grazie al fatto che in quel momento sia i ragazzi che i dipendenti del Comune si trovavano all'interno dei rispettivi edifici.

Numerose le tegole sollevate e scagliate a distanza senza creare pericoli per le persone. Per la furia del vento un albero è caduto su un'autovettura parcheggiata danneggiandola pesantemente. Divelti anche alcuni cartelloni pubblicitari.

Gli operai del Comune, i vigili urbani e il personale dell'ufficio tecnico sono al lavoro per effettuare le necessarie verifiche e stilare una ricognizione dei danni.