Stupra ragazza in strada a Milano, preso

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Un uomo di 49 anni, Emilio Graviel Baldes, di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 19 anni, aggredita a Milano in via Pasteur.

L'episodio è avvenuto attorno all'1.30 della notte scorsa, secondo quanto ricostruito dai militari la giovane è stata avvicinata dallo sconosciuto armato di una bottiglia di vetro con cui l'ha minacciata di morte. Dopo averla colpita con schiaffi e pugni al volto, l'ha costretta a subire un rapporto sessuale. La vittima ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. A dare l'allarme è stato un passante che ha assistito alla scena. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono arrivati mentre l'aggressore stava ancora violentando la 19enne. Quest'ultima è stata trasportata in stato di choc alla clinica Mangiagalli dove hanno riscontrato la violenza e altre contusioni e percosse. L'uomo, trasferito al carcere di San Vittore, ha precedenti di polizia.