Firenze, chiesta condanna genitori Renzi

(ANSA) - FIRENZE, 7 OTT - Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l'imprenditore Luigi Dagostino.