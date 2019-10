Sassoli a Marzabotto,niente revisionismi

(ANSA) - MARZABOTTO (BOLOGNA), 6 OTT - "Equiparazioni improprie minano la nostra identità". A sottolinearlo, dal palco delle celebrazioni per il 75/o anniversario dell'eccidio di Marzabotto, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

"Revisionismi superficiali o interessati a giustificare quello che non può essere giustificato, provocano la perdita della nostra identità - ha spiegato Sassoli, oratore ufficiale della cerimonia, in un passaggio dedicato alla Risoluzione sulla memoria storica approvata a Strasburgo - e non rendono giustizia, ad esempio, a quanti nelle formazioni partigiane comuniste e nel Partito comunista italiano hanno lottato insieme ad altri democratici per la nostra libertà, e hanno contribuito alla nascita della Repubblica".