Il Papa: "La Chiesa eviti nuovi colonialismi"

La Chiesa deve evitare "nuovi colonialismi": lo ha detto Papa Francesco aprendo il Sinodo sull'Amazzonia. "Quando senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture - ha sottolineato Papa Francesco - non è il fuoco di Dio ma il fuoco del mondo. Eppure quante volte il dono di Dio non è stato offerto ma imposto, quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione! Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi".



"Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo", ha aggiunto il Papa. "Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie in unità. Si alimenta con la condivisione, non coi guadagni. Il fuoco divoratore, invece, divampa quando si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le diversità per omologare tutti e tutto", ha concluso Francesco.