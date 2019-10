Torino, trasferimento Suk senza tensioni

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Si è svolto senza tensioni il trasferimento in via Carcano, a Torino, di oltre duecento ambulanti dall'area di libero scambio di Canale Molassi e San Pietro in Vincoli, occupata abusivamente da 38 settimane. Ieri, il Comune ha messo in sicurezza la zona dietro Porta Palazzo, montando una barriera di Jersey alti un metro per impedire l'abusivismo. Dalla scorsa notte, una trentina di antagonisti è in presidio, in piazza Borgo Dora, per protestare contro le disposizioni dell'amministrazione.

"Balon: non è ancora finita. Noi vogliamo opporci a tutto questo - si legge su un volantino - Le uniche risposte che le istituzioni sanno dare sono muri, manganelli e polizia". I venditori hanno invece accolto con favore l'operazione. "Ognuno ha il suo posto - dichiarano - E si può lavorare in tranquillità".

L'operazione sta creando tensioni nella maggioranza M5s che amministra Torino, con la capogruppo Valentina Sganga che ha preso le distanze. Critico anche il PD: "una città coi muri fa schifo".