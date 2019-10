Petardi al derby , 9 ultras denunciati

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Nove tifosi della Curva Sud del Milan sono stati denunciati dalla Digos di Milano per "lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive" dopo aver utilizzato petardi e fumogeni fuori e dentro lo stadio Meazza nel corso del derby del 21 settembre scorso. Sono in corso le procedure per il Daspo nei confronti di tutti. Otto di loro erano già stati colpiti dal provvedimento in passato.