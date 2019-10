Ghiacciaio, frena blocco da 250 mila m3

(ANSA) - AOSTA, 05 OTT - Nelle ultime 24 ore diminuisce leggermente la velocità del settore 'B' da 250 mila metri cubi mentre rimane costante quella del blocco 'A', il più avanzato, da 50-60 mila metri cubi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di aggiornamento del monitoraggio del ghiacciaio di Planpencieux, nel Comune di Courmayeur, diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Resta invariata la velocità del settore C, un volume di circa un milione di metri cubi - che comprende anche i blocchi A e B - il cui movimento non preoccupa ad oggi i tecnici.

"Piccoli crolli di entità trascurabile" sono stati registrati - fa sapere la Regione Valle d'Aosta - nelle ultime 24 ore".

A causa della bassa visibilità non è stato possibile elaborare i dati del sistema fotografico, quindi i dati si basano sulle analisti del radar. Lo spostamento sul pendio del settore da 50-60 mila metri cubi resta di 175 cm/giorno mentre quello del blocco da 250 mila metri cubi passa 55 a 50 cm/giorno.