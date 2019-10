Presi pendolari furti, cane nel bottino

(ANSA) - NOVARA, 4 OTT - Tre 'pendolari' dei furti in appartamento sono stati arrestati dalla polizia stradale di Novara al termine di un lungo inseguimento sull'autostrada A4 Torino-Milano. Sulla loro auto, con targa clonata, sono stati trovati monili d'oro, gioielli con pietre preziose e denaro contante per un valore complessivo di circa 70mila euro. Nel bottino dell'ultimo furto anche un cagnolino, Briciola, rinchiuso nel bagagliaio.

I tre, pregiudicati, sono stati fermati nel Torinese e si trovano ora nel carcere di Ivrea (Torino). I furti avvenivano in provincia di Bergamo e Monza. I proprietari del cagnolino hanno potuto riabbracciare il cucciolo.