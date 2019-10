'Ndrangheta, arrestato latitante

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - Nuovo arresto nell'ambito dell'operazione Carmius che lo scorso marzo ha portato in carcere 18 affiliati al clan ndranghetista Bonavota. Si tratta di Alessandro Longo, 40enne di origini calabresi e residente a Carmagnola (Torino), latitante dal 29 luglio.

Dalle indagini della guardia di finanza di Torino è emerso che Longo lavorava in sinergia con i vertici dell'organizzazione criminale, i fratelli Salvatore e Francesco Arona, per assicurargli il pieno controllo del settore edile, del commercio di autoveicoli e della gestione delle videoslot a Carmagnola.

Il 29 luglio, gli inquirenti avevano emesso un provvedimento di fermo, ma Longo era fuggito. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria l'hanno intercettato questa mattina: convinto di non essere più pedinato, Longo è tornato a casa sua pensando di poterci rimanere qualche ora.