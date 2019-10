Messa a S.Pietro, giù frammenti soffitto

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 4 OTT - Piccoli frammenti del soffitto della basilica di San Pietro sono caduti a terra oggi pomeriggio durante la messa celebrata dal Papa per l'ordinazione di quattro nuovi vescovi. Per precauzione la zona interessata, l'ala alla sinistra dell'altare, è stata evacuata. Nessuna conseguenza perché "si è trattato di frammenti piccolissimi" riferiscono fonti presenti in basilica.