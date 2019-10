Limitazioni traffico A14 Marche-Abruzzo

(ANSA) - FERMO, 4 OTT - Altri disagi per la viabilità nel Fermano da stasera per la chiusura, dalla mezzanotte, della corsia di marcia e di quella d'emergenza, mentre una corsia rimarrà aperta, del tratto dell'A14 tra i km 274 e 388 con parti che riguardano Marche e Abruzzo. Un Comitato provinciale per ordine e sicurezza è stato convocato dalla Prefettura di Fermo dopo l'ordinanza del 7/o Tronco Autostrade per l'Italia, presente con il responsabile d'esercizio, per il tratto tra Marche e Abruzzo a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Avellino a settembre (con vigore differito) nell'inchiesta sulla strage del 2013 su un bus che precipitò da un viadotto "Acqualonga", causando 40 morti. Società autostrade e Polizia stradale dovranno gestire le inevitabili situazioni di criticità in A14 e Ss16 riguardanti il deflusso veicolare. I tratti del Fermano interessati dalla limitazione al traffico sono in corrispondenza dei viadotti Fosso San Biagio, Campofilone, Vallescura e Petronilla.