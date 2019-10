Lamorgese, soddisfazione su Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - "Sulla questione del bosco di Rogoredo c'è molta soddisfazione. Un anno fa non avremmo messo la firma per come siamo arrivati oggi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, durante una conferenza stampa seguita al Comitato nazionale per la Sicurezza che si è tenuto oggi a Milano. A margine dell'incontro il ministro ha reso noto che nel corso di una operazione di Polizia avvenuto nel cosiddetto 'bosco della droga' di Rogoredo, sono stati trovati 5 chili di eroina. Il sequestro è avvenuto sugli sviluppi di un doppio arresto di spacciatori nordafricani effettuato dalla Polfer.