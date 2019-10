Cucchi: ultimo giorno requisitoria, rich

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Avvio nell'aula bunker di Rebibbia della fase conclusiva della requisitoria del pm Giovanni Musarò nel processo per la morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 per droga e morto una settimana dopo nel reparto detenuti dell'ospedale 'Pertini' di Roma. In tarda mattinata ci saranno le richieste di condanna del rappresentante della pubblica accusa. Sul banco degli imputati ci sono cinque carabinieri: si tratta di Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, tutti accusati di omicidio preterintenzionale e abuso d'autorità (Tedesco anche di calunnia nei confronti degli agenti della Penitenziaria assoluti in via definitiva); Vincenzo Nicolardi e Roberto Mandolini, tutti accusati di calunnia (Mandolini, anche di falso).