Cade sul Monviso, grave alpinista

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 3 OTT - Un alpinista di 63 anni, residente a Monticello d'Alba, nel Cuneese, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino in seguito ad una rovinosa caduta sul Monviso. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio. L'uomo era in fase di discesa, dopo aver raggiunto la vetta.

Poco a monte del bivacco Andreotti, lungo la parete sud, la via 'Normale' di Viso, sarebbe scivolato, rotolando rovinosamente sulle rocce per oltre un centinaio di metri. E' stata una guida alpina, che ha assistito al'incidente, a dare l'allarme. L'alpinista ha riportato parecchie lesioni e traumi.