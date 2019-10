Blocco Studentesco, cancellati da Fb

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - "La totalità delle pagine social network del Blocco Studentesco, Instagram e Facebook, hanno subito una chiusura ingiustificata da parte del colosso multinazionale di Mark Zuckerberg". Lo denuncia l'associazione degli studenti di destra.

"La maggior parte delle pagine social del movimento - si legge in una nota - compresi molti profili e account privati, sono stati chiusi senza alcuna giustificazione. Più di cento pagine locali con centinaia di migliaia di follower hanno chiuso i battenti di punto in bianco. Una vera e propria offensiva ad un movimento politico che da anni rappresenta liberamente gli studenti italiani all'interno delle scuole e che nell'ultimo anno si è confermato come primo movimento per numero di voti all'interno degli istituti della penisola".