Spray peperoncino in classe a Milano

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - L'uso di spray al peperoncino ha causato alcuni malori tra gli allievi di una scuola superiore in via padre Salerio a Milano. La classe è composta da 25 ragazzi e circa la metà ha presentato disturbi di carattere respiratorio, non preoccupanti (vi è stata solo maggior attenzione per una ragazza asmatica, anche lei comunque non preoccupante). Sul posto - rende noto il 118 - sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. A essere soccorsi sono stati una decina di studenti per una leggera intossicazione. L'episodio è accaduto attorno alle 13, nessuno dei ragazzi ha riportato gravi problemi, si tratta per lo più di lievi problemi respiratori e tosse. Secondo quanto ricostruito finora, qualcuno dei ragazzi avrebbe spruzzato lo spray in classe mentre erano presenti circa 25 alunni e sono in corso accertamenti per ricostruire la vicenda e le responsabilità.