Ricatta minore per video hot, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 2 OTT - Ha adescato tramite un social network una dodicenne per poi indurla a effettuare videochat dal contenuto erotico. Un uomo di 33 anni, residente nell'hinterland di Cosenza, è stato arrestato dalla Polizia postale con l'accusa di stalking, atti sessuali e violenza su minore. L'arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre della bambina. L'uomo, dopo avere carpito la fiducia della sua vittima, secondo quanto emerso dalle indagini, l'ha convinta ad avviare videochiamate erotiche costringendola a ripeterle con la minaccia di divulgare i video più compromettenti. La dodicenne è sprofondata in un grave stato di ansia e ha iniziato a non mangiare arrivando al punto di pensare di togliersi la vita.

All'uomo, destinatario in passato di provvedimenti di altre Procure per lo stesso tipo di reati, è stato sequestrato materiale informatico. S'indaga dunque su possibili altre vittime.