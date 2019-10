Migranti,in 75 arrivati su un veliero

(ANSA) - SELLIA MARINA (CATANZARO), 2 OTT - Settantacinque migranti, tra cui 12 minori non accompagnati, sono sbarcati all'alba sulla spiaggia di Sellia Marina, nella costa ionica catanzarese. Le loro condizioni di salute sono giudicate buone, rilevata solo qualche lieve infezione dovuta probabilmente alle precarie condizioni igieniche del viaggio.

I migranti, tutti maschi e di nazionalità pachistana, erano a bordo di una barca a vela che si è fermata a pochi metri dalla battigia. A segnalare la presenza dell'imbarcazione è stata all'alba una telefonata giunta alla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina. Giunti sul posto, i militari hanno provveduto a fornire una prima assistenza ai profughi che sono stati momentaneamente accompagnati in un locale pubblico della zona.

Sul posto anche personale della Guardia di Finanza, della Questura e della Prefettura di Catanzaro. Attualmente sono in corso le procedure di identificazione dei migranti.