Maltempo: Trieste,strade e case allagate

(ANSA) - TRIESTE, 2 OTT - Sono una quarantina le richieste di intervento giunte dalla tarda mattinata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste, per segnalare danni a causa delle forti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla città.

In particolare, si registrano strade, abitazioni e negozi allagati, tombini scoperchiati e alcuni disagi al traffico. I vigili del fuoco stanno operando sul territorio con cinque squadre. (ANSA).