Bolzano, un viaggio lungo un secolo

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Un ragazzino con un carretto, dove oggi sfrecciano i corrieri con i loro furgoni. Un viaggio per il centro storico di Bolzano lungo un secolo, grazie a immagini del 1910 che il collezionista viennese Wolfgang Weihs ha scavato in una vecchia bottega della capitale austriaca. Si tratta di un vero e proprio tesoro fotografico, ovvero alcune scatole piene di diapositive su vetro.

Alcune immagini, vecchie ormai più di un secolo, sono state scattate nel centro storico di Bolzano e pubblicate ora da Weihs sulla sua pagina Facebook "Vintage Alps". Particolarmente suggestivo risulta il confronto con gli scatti di oggi. Si vedono piazza Walther, piazza Municipio, via Dottor Streiter e via Andreas Hofer con la trattoria storica Ca' de Bezzi.