Usa auto madre, preso rapinatore seriale

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - L'auto era quella presa in prestito dalla madre, ma la violenza era da criminale consumato. E' accusato di otto rapine, una delle quali tentata, Ferdinando Magnasco, 43 anni, arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino dopo un colpo all'Unicredit di largo Toscana.

I militari l'hanno individuato grazie agli identikit forniti dai testimoni. "Mancino, sguardo spiritato - ha raccontato ai carabinieri chi si è trovato faccia a faccia con lui - Un uomo sulla quarantina, con i capelli rasati, raccoglie i soldi in una busta di plastica verde".

Le descrizioni, confrontate con i video delle telecamere di sorveglianza, hanno condotto i carabinieri sino a casa del rapinatore, diventato in pochi mesi vero e proprio 'terrore' delle banche. I militari hanno trovato anche la pistola che impugnava durante le rapine, risultata un'arma scenica senza tappo rosso.