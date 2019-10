Accoltella e ferisce la moglie malata

(ANSA) - MODENA, 1 OTT - Avrebbe tentato di uccidere la moglie, con gravi problemi di salute ed allettata, accoltellandola alla gola. Questa la dinamica dei fatti che hanno portato carabinieri e 118 intorno alle 15 a Massa Finalese, in provincia di Modena, via Buozzi, dove un 86enne ha tentato di uccidere la moglie coetanea. Al momento dei fatti, secondo quanto finora è emerso, era presente una badante in casa che ha fermato l'anziano mentre rivolgeva l'arma, il coltello, verso se stesso. L'anziana è gravissima ed è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elisoccorso, l'uomo è stato arrestato. Il movente sarebbe legato proprio alle condizioni di salute della pensionata.