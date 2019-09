Referendum: la Lega deposita il quesito sulla legge elettorale

Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli (Lega), sta depositando in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata.

Referendum, Calderoli deposita quesito legge elettorale

"Pd e M5s per garantirsi altri anni di governo propongono il ritorno del proporzionale, della Prima Repubblica. Noi siamo per chi prende un voto in più vince e governo. Doppio turno? Il nostro modello è quello delle regionali", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24.

"Fanno un governo per disinnescare Salvini, fanno una legge elettorale per disinnescare Salvini...Facciano come credono, poi - conclude - gli italiani votano".