Scontro tra auto e moto, morto centauro

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Un motociclista di 53 anni residente a Quarrata (Pistoia) è morto in un incidente stradale avvenuto in via Pistoiese, in località Sant'Angelo a Lecore a Signa (Firenze): denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale un ciclista 76enne e un automobilista 26enne. Dai primi accertamenti, si ipotizza che l'impatto frontale tra la moto che ha poi preso fuoco e la macchina sia stato innescato dalla presenza del ciclista lungo via Pistoiese. Questi era stato urtato dall'autovettura che poi aveva invaso la corsia dell'opposto senso di marcia. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è morto sul colpo mentre la donna che era con lui è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Careggi in gravi condizioni. Le altre due persone hanno riportato solo qualche escoriazione. Sul posto anche i vigili del fuoco. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali ulteriori responsabilità.