Mestre, 'carne halal mensa scuola'

(ANSA) - VENEZIA, 29 SET - Sta facendo discutere a Mestre la richiesta di un gruppo di genitori bengalesi che hanno domandato alla scuola elementare frequentata dai figli di poter avere nel menù in mensa la carne halal, cioè macellata secondo il metodo musulmana che la rende 'lecita'. I bimbi frequentano la prima classe e la richiesta - che ha già innescato polemiche - è stata avanzata in occasione del primo incontro delle famiglie degli alunni con le maestre. Per ora la dirigente scolastica si è limitata a consigliere ai genitori dei ragazzini musulmani "di richiedere sul modulo di iscrizione al servizio mensa un menù senza carne, non potendo garantire quella di tipo halal". "Siamo davvero all'apoteosi dell'assurdo - ha detto il deputato della Lega Alex Bazzaro - Ora i genitori dei bambini musulmani più integralisti pretendono di avere una dieta religiosa con carne Halal. Alla faccia dell'integrazione!".