16enne accoltellato sui Navigli a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un ragazzo è stato ferito a coltellate, la scorsa notte, a Milano, durante una zuffa. Il ferito, che ha 16 anni, non è in pericolo di vita.

E' accaduto intorno alle 3 in via Pacioli, un vicolo non distante dalla 'movida' della Darsena, nella zona dei Navigli.

Il sedicenne ha cominciato a litigare con un altro giovane, ora ricercato, che a un certo punto avrebbe estratto un coltellino colpendolo al fianco sinistro. La lama non ha provocato una ferita profonda e il sedicenne è stato suturato al pronto soccorso dell'ospedale S.Carlo dove i medici non sono preoccupati per le sue condizioni.