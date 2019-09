Clima, ragazzi raccolgono mozziconi

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Un gruppo di giovani, in occasione delle manifestazioni Friday for future, ha raccolto mozziconi di sigarette in centro storico a Bolzano. Il gruppetto di ragazzi, che si autodefinisce "Iniziativa silenziosa", ha voluto dare un contributo concreto in questa giornata di manifestazioni in tutto il mondo. Nel giro di pochi minuti in via Grappoli hanno riempito alcuni sacchetti con mozziconi e altri rifiuti gettati per strada.