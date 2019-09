Clima: Martinelli, Sala? Faccia qualcosa

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "E cosa ci importa". Alla notizia che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si unirà al corteo del Fridays For Future, è questa la prima reazione di Miriam Martinelli, 16 anni, considerata la Greta Thunberg italiana, perché diventata un punto di riferimento per i suoi giovani connazionali mobilitati per fermare il cambiamento climatico.

"Se scende in piazza ci deve dimostrare di fare qualcosa sennò nessuno gli darà mai retta" spiega la ragazzina, in testa al corteo che ha contestato a più riprese il sindaco e in generale i politici "in cerca di passerelle". "Comunque non lo fischieremo, non vogliamo che ci sia violenza verbale" aggiunge Miriam Martinelli, "molto contenta" che questa manifestazione milanese abbia coinvolto "150mila persone" . "Molte -, assicura - sono ancora ferme in piazza Cairoli", dove il corteo è partito circa un'ora e mezza fa.