Clima: 'Abbiamo l'acqua alla gola'

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - L'Sos sull'emergenza clima è stato raccolto dal Veneto in maniera compatta da migliaia di studenti con sit in, flash mod ed happening in tutta la regione, con epicentro a Venezia dove a Rialto è apparso uno striscione con scritto 'Abbiamo l'acqua alla gola'. Dal punto d'incontro alla stazione ferroviaria, una massa colorata di 5 mila giovani ha dato vita ad un corteo animato e festoso che si è mosso tra le calli con meta in Campo Sant'Angelo. La fiumana pacifica ha fatto sosta, con un sit in, davanti alla sede della Rai esponendo lo striscione che apre il corteo ('Vogliamo respirare il nostro futuro, ci avete rotto i nostri polmoni' si legge), improvvisando poi, con il suono delle sirene, un ipotetico allarme atomico, osservando infine un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del clima ma anche del nucleare.