Clima: 12enne solo protesta nel Foggiano

(ANSA) - STORNARELLA (FOGGIA), 27 SET - Si chiama Potito, ha 12 anni, e con un cartellone su cui ha disegnato una torta farcita con la plastica, questa mattina ha manifestato da solo in piazza a Stornarella contro i cambiamenti climatici. A raccontare della protesta "isolata" di Potito è Massimo Colia, il sindaco del paese in provincia di Foggia. Sul proprio profilo Facebook Colia ha scritto: "È ammirevole vedere quanto sia sensibile un bambino di 12 anni che da solo si è appostato in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici". La protesta del 12enne ha attirato anche l'attenzione del governatore pugliese Michele Emiliano che su Facebook ha scritto: "Potito è il mio eroe pugliese di questo #Fridaysforfuture". Il ragazzino, spiega il sindaco, "ha disegnato su un cartellone una mano che regge una torta farcita di plastica. Gli ho chiesto le ragioni che lo hanno portato ad aderire a questa iniziativa e mi ha risposto: 'Siamo figli di questa terra che stiamo avvelenando, e non può esistere che un figlio avveleni sua madre".