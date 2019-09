Minacce per droga non pagata, arrestato

(ANSA) - NOCERA TERINESE (CATANZARO), 26 SET - Ha rivolto pesanti minacce ai genitori di un ragazzo per recuperare delle somme di denaro, presumibilmente per un debito relativo all'acquisto di sostanze stupefacenti costringendoli a consegnargli 500 euro. Un uomo di 51 anni, già agli arresti domiciliari perché coinvolto nell'indagine "Happy Hour" dei carabinieri di Lamezia Terme, è stato arrestato dai militari con l'accusa di estorsione.

Esplicita la minaccia rivolta dal cinquantunenne ad uno dei genitori del giovane "... Se non vuoi che ammazzo tuo figlio portami i soldi... vengo a casa tua ed entro nella tua abitazione con tutta la macchina...". I carabinieri, a seguito della reiterata violazione da parte dell'uomo della misura dei domiciliari, hanno svolto ulteriori approfondimenti portando alla luce altre minacce rivolte alla coppia. L'arresto dell'uomo è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.